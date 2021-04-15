歌手譚杏藍（小花）疫下都不時貼出做運動相，不過，她昨日就在IG Story貼出留院照片，原來她因感冒導致呼吸困難入院接受治療，她留言：「折騰左一晚，首先感謝大家關心，放心，我唔係肺炎。由前幾日開始，由普通感冒，一夜之間變成呼吸困難，全個人都有種前所未有奇怪嘅感覺。我以為好似平時哮喘，點知連吸藥都吸唔到落去肺。」

小花今日要拍MV都要改期，她續說：「本來想捱到今日拍埋MV先至熄機，但係身體好似已經話畀我知，譚杏藍麻煩你休息。其實我已經好多晚都因為呼吸困難瞓唔到，噚晚入咗醫院，呢一覺係我成個月瞓得最好嘅一次，終於搵返盡力呼吸嘅感覺。今次經驗教訓，凡事唔好去到咁盡（人馬座嘅習性），照顧好自己身體，先至可以繼續努力行落去，再一次感謝各位關心，如無意外我會盡快出院，始終都係屋企最好。」小花大呻每年4月都特別黑仔，好容易生病。

小花入院，林芊妤（Coffee）、林奕匡和鄧洢玲（阿旦）等圈中好友都留言慰問，阿旦關心說：「Take care ，要快啲好返，快啲休息多啲啦！」小花在病房休息，為解只有看電視和玩手機，不過當想熄燈瞓覺，卻發現自己不會用病床的搖控，認真烏龍。

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