Netflix真人騷《慾罷不能》(Too Hot To Handle)雙性戀女星Francesca Farago,今年初撻着英國真人騷《The Only Way Is Essex》女星Demi Sims,二人拍拖一星期後就在對方身上紋上自己的名字,上星期更表示打算在疫症後於意大利結婚。但好景不常,今日二人就宣佈已經分手,戀情不足4個月已極速玩完。

Francesca表示:「Demi與我已不在一起,今朝我們決定分手,沒甚麼壞的事發生過,我們都對對方忠誠,也仍然愛對方。有時關係只是不可行,這是OK的,我們未知對方性格、日常習慣就急於同居。」暗示是因為性格不合而分開。有指Francesca仍然想與對方做朋友,但網民就發現Demi的IG已經封鎖Francesca,二人也取消追蹤對方,狠心分手。

