MIRROR人氣之盛，實在不需多介紹。自稱是經典或收視大台的電視台或者不明白，但廣告商就以行動投票，代言人都換上新一代後生仔，今日最新一條是，代言「姜B餐」的姜濤與隊友Edan及Anson Lo以《大叔的愛》為藍本的宣傳片。

宣傳片長4分50秒，有港版《大叔的愛》兩位男主角Edan及AL演HeHe情侶，姜濤取代原本黃德斌的角色，與AL爭仔。宣傳片吸引之處在於識得服務fans，3子各自有精采顏藝，又能配合劇情派糖，包括姜濤在Edan耳邊輕送細語、捉Edan手仔、壁咚Edan、餵Edan食薯條；AL「葡萄」樣妒忌姜濤、用腳壁咚姜濤；Edan並有chok樣扮嬲及扮可愛。結果全條宣傳片變成gif圖素材，至少出現22款gif圖在「鏡粉」中廣泛流傳，效果絕非臨時拉乎的五虎可以媲美。

不過有讚亦有彈，導演張堅庭今日在facebook指，宣傳片題材玩同性戀關係夠大膽，推測目標觀眾不是50歲以上的保守消費者，做法在香港是史無前例，但他批評片段：「可惜故事橋段一般，拍攝手法也是。」有人回覆指張導有代溝，讚宣傳片可為港版《大叔的愛》造勢，浮誇演技亦有喜感，主打年輕人市場成功達到目的。

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