說起陳欣欣可能大家都會想起，她是有線體育台的主持，再追溯之前，她是亞視鼎盛時期的節目《今日睇真D》主持之一。當亞視消失在免費電視台、有線體育台亦風光不再之時，去年遇上疫情同時離開了有線的陳欣欣，卻找到另一個契機，加入古天樂旗下的天下一聲優館擔任配音員工作，稍後又為港台節目《守下留情》做嘉賓主持，一試當DJ的工作。

投身配音員

早前陳欣欣在觀塘接受《蘋果》訪問，談起她無心插柳下轉職當上配音員，「我喺有線係員工合約，做咗咁多年，連體育台都摺埋。過往我一得閒就去搵周欣欣（配音導師）上吓堂，之前上過初班、實習班，後來又掉低咗，有好多嘢我都唔識，又去上返初班。舊年周欣欣同我講公司有規模咗想簽人，不如簽我哋啦，咁啱體育方面少咗工作，忽然有條路打開畀你，就係咁就加入咗，好順其自然咁行，但我又唔係完全轉職幕後，如果有幕前嘅工作，有機會我都會做。」

近日陳欣欣與一班老中青的配音同事拍起短片來，片中他們玩遊戲時更打成一片，陳欣欣坦言與他們相處，連自己都後生了，「young咗？絕對係啦，做主持要投入件事就要玩埋一份，而且我把聲好尖，希望班後生仔接受到我，大家一齊玩就要投入。」

被周星馳嚇到喊

配音工作，對陳欣欣來說是初哥，談起最難忘的配音經歷，不得不說那次為周星馳電影《新喜劇之王》配音，她說︰「戲入面男主角王寶強去接受電視台訪問，我就係配嗰個女主持，其實對白唔係好多，我第一次去已經做晒，當時周生冇在場。後來話未夠好再去配，只係分幾鐘嘅對白，最終錄咗兩個鐘。」

陳欣欣形容當時她一個人站在偌大的錄音室，聽到在外的6、7個人在說話，包括周星馳，反而令她更緊張，「我耳仔一路聽到佢哋對話，對白要點講，傾好咗要我即刻講一次，一時間自己好似傻咗咁，呢句我係咪要跟住咁講呢？其間有一下周星馳仲話：『我同你講嘢呀，你聽唔聽到呀！』語氣有少少惡惡哋，嗰一刻我已經被嚇親，後來我先知原來佢係咁，冇惡意。」

不過陳欣欣一直忍住心中那股緊張情緒，即使完成了配音，當時周星馳一臉cool樣連一句「OK」、「收貨」都沒有說過，令她更緊張。她離開錄音室時，一度跟星爺擦身而過，她反而有感如釋重負，「終於無驚無險完成，到我離開時，上到自己架車度就爆喊。我份人係要用喊嚟減壓，成件事好緊張，一直hold住個情緒，一直忍住，唔希望影響到工作，硬住頭皮谷住。嗰次我足足喊咗半個鐘，我係好喊得，後來有段時間諗返起件事，我都仲想喊。」

用聲音來演繹

今年49歲的陳欣欣，當年仍是中學生的她，參加港台舉辦《聽歌學英文》的歌唱比賽，及後獲黃一山推薦參與節目《笑聲救地球》演出，一度被無綫睇中向她招手，奈何當時未完成中學的她，最終作罷。到中學畢業後，陳欣欣曾當了3年旅行社文職，始終對演藝工作未放棄的她，於1993年參加第12屆新秀歌唱比賽，同年又參加亞視《未來偶像爭霸戰》、電視新星大賽，之後順理成章加入亞視當藝員。

當年她因為喜歡唱歌而參加比賽，沒想到今時今日，同樣以聲音繼續演戲。談起她入行30年的演藝路，她自言是個幸運兒，「我覺得都幾神奇，當年參加歌唱比賽，因為未讀完書冇入行，之後做咗文職，後來再參加新秀又因為失聲，轉折又去參加電視新星。入咗亞視做《今日睇真D》，有時會拍吓劇，做咗6年約滿，嗰時有好多登台、廣告都幾好執，自己野心又唔大，生活總算唔使愁。後來又有有線歐洲國家盃要搵個主持，忽然又有新路向。」

當了近20年的體育主持，沒想到又有配音的新路向，「前輩話齋，你仲留喺度總會有你嘅機會，娛樂圈就係鬥長命，你唔放棄，條路都唔會放棄你。冥冥中係有主宰，而且我份人野心唔大，又唔大貪，只係想做個平凡嘅藝人，有個機會想話畀大家知，其實陳欣欣仲喺度。」

閃婚更長情

那些年陳欣欣做體育主持，不但開闢另一條路，還覓得好歸宿。她因工作關係認識了前香港足球代表隊球員、足球評述員何輝，兩人相識僅半年，於2010年閃婚，至今快踏入結婚11周年。談起夫妻關係，陳欣欣甜笑謂︰「緣份真係好得意，我從來都唔恨嫁，又唔強求結婚、生仔，我份人好隨遇而安，信緣份，嗰個人係就係。」

她回想30歲那年，前輩鮑起靜曾跟她說過，「鮑姐話人點都要結一次，好醜都結吓；咁佢又唔係壞人，大家相處到，佢又想同你結婚，咪結囉！」問她夫妻相處之道，她說︰「大家客客氣氣，唔好要求佢做啲乜。我唔鍾意鬧交，何必鬧交、反臉呢？如果佢發脾氣，咪唔好睬佢，如果佢都唔記得，就唔好講返，大家唔睬幾日咪冇事。好多人可能要保鮮，但呢種方法啱唔啱你呢？我唔需要驚天動地，都快50、60歲啦，個心臟都負荷唔到啦。」此刻陳欣欣深深體會，不論演藝事業或是婚姻關係，對她來說平凡是福。

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