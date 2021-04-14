積弱已久的TVB，為挽頹勢，早前急召舊將曾志偉回巢任副總經理，同時力邀北上已久的王祖藍做首席創意官，日前二人出動台前幕後參演重頭綜藝節目《開心大綜藝》，結果志偉和祖藍首個㨘靚招牌的節目出師不利，通訊事務管理局回覆查詢時指，直至昨日（14日），合共收到約250宗投訴，主要認為《開心大綜藝》內容低俗或有侮辱成份，會按既定程序處理有關投訴。

TVB周日（11日）播出的《開心大綜藝》中，其中一個環節，是藝人王祖藍扮演「無綫特別堆填區行政長官藍太」，名牌更印有「Cheap Creative Officer」，短曲髮造型及打扮均與特首林鄭月娥十分相似。節目中除王祖藍扮藍太外，阮兆祥則扮演張竹笙醫生，而陸永扮演圓教授。

冒牌特首堅稱不封關

阮兆祥指一名姓曾的男子確診患上「矮仔症」，指疫情已擴散，其他主持則扮演記者質問藍太，冒牌特首王祖藍擺出閃縮眼神稱不會封關，之後阿Bob走出來搗亂大叫︰「食屎」，陸永指打兩支疫苗加埋有120%防疫，之後又播出王祖藍同李亞男的照片，指二人是「垂正結婚」，畫面又播出姜濤照片，指歡迎他來TVB。玩完一輪後，扮記者的森美指有「五大缺失」，而王祖藍表明會尋回做節目的初心，介紹多個新節目後，畫面打出「以上內容純屬同大家開個玩笑，觀眾唔好太認真啊」字句。

王喜：侮辱公職人員、危害國家安全

事後有網民批TVB舊橋當新招，沿用十多年前《獎門人》的環節、甚至遠到半世紀以前的《歡樂今宵》的橋段，以大堆頭胡鬧笑料、無聊當有趣的遊戲充斥整個節目。亦有人以港台《頭條新聞》王喜在「驚方訊息」環節中，扮演「忠勇毅」警察，事後被通訊局警告指內容涉辱警做例子，最後港台宣佈暫停製作節目，後會無期。對於今次輪到無綫玩出火，收到250宗投訴，王喜以短訊回覆《蘋果》投訴TVB：「侮辱公職人員，分裂人民團結、情節嚴重惡劣、危害國家安全。」網民亦指今次TVB有侮辱特首之嫌，應該予以停播作懲罰。

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