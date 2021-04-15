前無綫綠葉夏竹欣曾與黃子雄拍拖，雖然敵得過7年之癢，可惜去到第8年便因了解而分手。近日夏竹欣與圈外男友黎偉諾入紙準備結婚，二人同樣是41歲，據了解已在黃埔區同居，恭喜恭喜！夏竹欣間中亦會在社交網貼上與男友合照，二人經常相約朋友一齊食飯、行山，男方更曾在山頂錫女友臉頰，夏竹欣一副冧樣，甜蜜滿瀉。

夏竹欣於2001年在藝員訓練班畢業，入行初期，大多數飾演沒名沒姓的閒角，如秘書、護士等，演藝路未見突出，直至2007年她在有份演出處境劇《同事三分親》時認識黃子雄，劇集最近在深宵時段重播，夏竹欣在IG貼出劇照並留言：「好多回憶、好多開心快樂嘅回憶。《同事三分親》喺2007年3月12號開始總共陪咗大家364個晚上，雖然重播又重播，但每次睇到都係會湧現返好多好多難忘開心嘅片段。大家嘅友情、兄弟姊妹情，日日一齊對戲、互相幫助、每日一齊返工放工、棠哥（歐錦棠）日日管接管送嘅情境、好多時一齊食早午晚三餐、有時仲要一齊食埋宵夜先捨得走，呢段日子的確係我其中一段過得最快樂嘅時光。」

夏竹欣於2015年決心離開TVB，並加入保險公司帶領團隊，得過不少獎項，攞過年薪過百萬傑出保險從業員的榮譽，月前更晉升為區域經理，非常叻女。而她跟前度黃子雄分手後，再見亦是朋友，曾大方上載頭貼頭合照；黃子雄曾接受傳媒訪問時透露自己在英國留學，由10歲起便沒有缺過女朋友，但為人不浪漫，亦從來沒有想過結婚和生小朋友，稱夏竹欣雖然從未催婚，但最後拍拖8年仍是分手收場。

《蘋果》致電夏竹欣未有回覆，但黃子華則大方送上祝福，以短訊回覆，用英文寫着：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」

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