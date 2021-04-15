韓國「童顏美女」張娜拉孖男團CNBLUE的鄭容和合作的KBS新劇《大發不動產》昨晚首播，對撼同樣於昨晚開播、由金明民及金汎等人主演的JTBC新劇《Law School》。首集由《大發不動產》率先跑出，上、下兩部的收視率分別有4.1%及5.4%，險勝《Law School》的5.113%，成為同時段電視劇中的收視冠軍。

鄭容和遭惡靈附身

《大發不動產》講述地產公司社長洪智雅（張娜拉飾）繼承了母親的驅魔能力，致力為鬧鬼的房屋進行淨化工作，遇上不相信鬼神之說、卻藉此斂財的騙子吳仁範（鄭容和飾），二人攜手展開奇幻而溫暖的有趣故事。

劇中周圍行騙的吳仁範遇上洪智雅，當洪智雅於天台進行驅魔儀式時，發現吳仁範遭惡靈附身，因而發現吳仁範擁有當靈媒的體質。而於今晚播出的第2集中，見到二人再次合作，公開的劇照中更見到張娜拉主動捉實鄭容和的手，又露出震驚的表情，令人好奇二人之後的發展，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

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