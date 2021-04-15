現年29歲的羅堃尉（Karen）曾主持香港開電視節目《美少女日本民宿》，不時在IG分享泳照及性感相。昨日她在IG Story上載多張全身傷的相片，受傷範圍由膊頭、手踭、手指、腰部到雙膝蓋，差點以為是家暴。

Karen受傷在IG Story留言問「有冇人可以話我知，我喺街仆咗個大街，之後可以點做？去邊有得消毒？」接着她在巴士車廂內自拍傷勢相片，不久便表示傷口已消毒，感謝火車站的職員幫手，還在洗手間拍下全身貼滿膠布的短片，包括拉底裙頭展示腰間傷勢，更表示洗傷口時痛到邊喊邊叫。

3小時後，Karen已在駕駛學院內坐在司機位上，親自寫上何解受傷及歡迎去疤產品商贊助，「我沒事，皮外傷，側身飛剷落地，磨吓薑咁啫，仲去到練車，希望唔會有疤痕，歡迎sponsor任何去疤產品。」看似已平伏受傷心情的她表示收到好多人慰問，包括跟好友張可義（Emily C）對話，Karen表示「開行turbo追巴士，跑得好快，kick到，側身飛剷落石屎地，仲要着off shoulders（露肩裝）。」

Emily C指幸好沒毀容。今早8時半，她再更新手背傷勢相片「8點半準時出門口去練車，今朝忍痛拆晒啲膠布。」相信Karen要趕及夏天來臨前，將身上各處傷口去疤，方可再影靚相分享。

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