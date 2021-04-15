在這個事事講「Like」的年代，數碼化是現今奢侈品牌的重點發展業務。年收入達千萬歐元、有時尚界第一網紅之稱的Chiara Ferragni，近日正式加入意牌Tod’s董事會成員。雖然還沒開始工作，消息一出已經帶旺整個集團，據《彭博》報道，Tod’s集團股價因在上周大漲12.1%，目前集團市值約11.6億歐元（約107億港元）。

現年33歲的Chiara Ferragni在Ig擁有2,334萬追蹤者，她於2009年開始經營時尚blog，2013年推出同名品牌Chiara Ferragni Collection，不僅在網上號召力令時尚品牌視她為全球首席KOL，其年收入更以千萬計。對Tod’s而言，Chiara Ferragni不僅是KOL的表表者，她亦是「made in Italy」的代表性人物，她表示：「我很感謝Diego Della Valle（Tod’s集團主席）的信任，並尊重我作為女性和管理者的身份。加入Tod’s集團代表我可以為這一代年輕人發聲，向世界傳達意大利的超凡工藝。」

來自意大利的a.testoni最近改頭換面，改名為AMEDEO TESTONI，藉以此向品牌的始創人Amedeo Testoni先生致敬。改革後的最新春夏系列，繼續採用天然的優質小牛皮、納帕皮和鱷魚皮，配合品牌專利的傳統製鞋工藝和超輕鞋底，精緻實穿；新季除了牛津鞋、loafers及運動鞋等款式，同時也推出女士鞋履和皮具單品。

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