《愛．回家》自2012年開播以來已推出多個系列，參演藝員亦多次變陣，隨着CCTVB染紅後，製作的內容亦由往年偏黃，漸漸變成偏藍的政治取態，引來觀眾熱話。

2015年 搞革命對抗上司

黎諾懿及高海寧等商討要反抗上司無理的安排，眾人的對白有「我們奮起抗爭」、「不要猶豫 革命吧」，甚至出現立法會前議員梁國雄當年傘運的說話：「贏就一齊贏，輸就一齊輸！」

2019年 示威傘陣抗霸權

6月12日香港出現示威，警方出動催淚彈及橡膠子彈驅趕示威者，剛巧《愛．回家》當晚亦出現抗爭情節，羅樂林的角色因收地問題而與村民發生衝突，村民向他狂掟雞蛋兼淋屎，但獲傘陣護駕。

2020年 出現五一黃手套

劉丹、單立文及呂慧儀進行大掃除，多人身穿保護衣及黃色清潔手套開工，完工後一對手套被擺出「五一」的手勢，藍絲揚言罷看，及後重溫版本被刪去相關鏡頭，該集導演更被指遭解僱。

2019年 描黑社運被自殺

劇中Terry及金城安受壓下堅持上班，搞到有自殺及寫遺書情節，網民指金城安寫一封假遺書、扮失蹤來博「大小姐」同情，有意扭曲社會運動上「被自殺」事件，疑暗示抗爭者以死博同情。

2020年 醜化黃色經濟圈

羅樂林的角色抵制接龍集團，結果連日常用品如牙膏也買不到，甚至為不去街吃飯於家種菜養魚，劉丹的角色卻忍不住幫襯，網民即批評劇情諷刺及醜化黃色經濟圈。