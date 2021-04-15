近年TVB的綜藝節目被ViuTV打殘，大台即急召曾志偉回歸出任副總經理挽回頹勢，重返大台的曾志偉亦決定大肆改革，除了與三大唱片公司「破冰」外，更推出綜藝節目撼ViuTV《口罩小姐》，而最近亦有報道指大台將會力捧「新五虎」及「六大花旦」來力撼ViuTV。

冇聽聞有六大花旦

今日被指是力捧對象的李佳芯及朱敏瀚等在將軍澳出席活動時，李佳芯對於被指是六大花旦之一，她聽到後表現愕然的同時亦表示沒聽聞過，提到她早已貴為視后仍然被力捧？她說：「如果真係其中一個，我都會開心。得過獎唔應該係限制，如果有幸係其一個都開心。」

至於被指是「新五虎」之一的朱敏瀚，他承認已排了很多工作，但就沒聽過會被力捧，「公司冇正式同我講點點點，但嚟緊係陸續有好多工作在身，好多謝大家畀呢個名我哋，無論咩名，都要做好自己。」問到會否怕觀眾將他們與以前的五虎比較，他說：「「冇得比較，舊五虎我都好鍾意。總之一係唔好接，接咗就盡力做好佢。」而朱敏瀚更指五虎中最欣賞的是劉德華，皆因對方很勤力。

蕭正楠自認「低層次」

同場的麥美恩被指將會夥黎耀祥、鄧萃雯拍重頭劇，她表示自己也是看報道才知道，「打過電話畀監製，佢話而家係好初步階段，角色、劇本都係安排中。」問到若真的參演，拍住視帝視后是否會有壓力，她說：「有機會參與對演員係好發揮同機會，而家練好個底，唔想嘥咗個機會。」而麥美恩又表示入行後很幸運，皆因可有機會做節目之餘還可以拍劇，而她亦希望自己能越做越好，而她亦慶幸自己的角色跟劇份越來越重。

對於李寶安將在5月退休，蕭正楠表示平常只會在公司的大型活動才會遇到對方，而自己屬「低層次」所以未收到對方離任消息，李寶安退休消息出現後無綫股價回升，陳瀅就驚訝地話：「係咩？我哋都要快手！」而蕭正楠即話：「買遲咗添！」問到蕭正楠對公司前景有甚麼看法，他說：「其實啲新節目出咗街，大家個反應都幾唔同，好似有番以前大家庭個感覺，我哋公司好耐冇做Live，有呢啲新突破其實係好事嚟。」

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