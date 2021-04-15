台灣樂隊F.I.R.飛兒樂團出道16年，由主音Faye（詹雯婷）、結他手阿沁及鍵盤手陳建寧3人組成，2004年發行首張專輯《F.I.R.飛兒樂團》，主打歌是台灣偶像劇《鬥魚》片尾曲《Lydia》，在華語曲中一舉成名。Faye同年更於獲得金曲獎的最佳演出新人獎，聲勢凌厲，她曾和結他手阿沁交往，但最後分手收場。

Faye有所成就全賴恩師陳建寧，當年她還在修讀大學時參加音樂比賽被陳建寧發掘加盟組團，可惜經歷多年風雨，還是反面收場，早前雙方為合約及涉偽簽文件反目，互相對簿公堂，經台北地檢署調查後，今日將涉案人通通不起訴。

2015年時F.I.R.飛兒樂團宣佈加盟華研唱片，但兩年沒有再出碟，曾經爆出團長陳建寧疑似私吞簽約金，讓Faye覺得不受尊重拒絕錄音，事後陳建寧在網上否認澄清。至2018年Faye突然宣佈退團，加盟另一公司亞洲音樂發展，其時昔日戰友陳建寧和阿沁還特別送上花籃祝賀。

之後就爆出Faye與樂團加盟華研音樂後，一份合約上有關她的履約保證書涉偽簽，她表明沒有簽約，也沒有授權給代理人，但文件上卻有她的簽名，認為有人偽造文件，因此對恩師陳建寧、及華研國際董事長呂燕清及總經理何燕玲，提出偽造文書起訴。陳建寧得知後，表示當初Faye是授權他處理，而且是Faye自己親筆簽名，為何提出起訴，認為Faye已涉嫌誣告及妨害名譽罪，逐對她提告，自此師徒反目。

據了解Faye出庭時堅稱自己只在授權陳建寧談合約的契約書上簽名，並沒有在與華研簽約的履約保證書上簽名，指控遭偽簽，但因筆跡經刑事局鑑定，與Faye的筆跡吻合，檢察官因此認定陳建寧等人不構成偽造文書罪。至於Faye遭反控誣告，檢察官考量陳建寧曾和Faye的經理人表示：「我不怪她，她總是忘東忘西」，證明Faye可能簽了保證書又忘記了，因此Faye也並非故意誣蔑陳建寧，也不構成誣告和妨害名譽，全部不作出起訴。

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