陳奕迅（Eason）近年投奔大陸市場，早前高調做大陸「護棉手」，宣佈與adidas終止逾10年合作，揚言「堅決抵制任何污名化中國的行為」，不少fans表示心碎，其妻徐濠縈更助攻貼木棉樹相暗撐老公，出post時更疑刻意捽甩NIKE品牌，令事件火上加油，為免又要着又要戴頭盔，近排徐濠縈在IG較少晒運動look，不過她仍改不了用NIKE跑步訓練APP的習慣。

而Eason的IG近日亦離奇刪剩3個post，不少fans指Eason一向有刪post癮，上年年頭先一次過刪走大量post，只留下一則帖文當時希望2020年會更好，至於他今次留下的三個post，網民亦嘗試解讀，其中一個是文念中執導講述許鞍華的《好好拍電影》，有網民認為他留着此post是因為故事講許鞍華在香港從無名小卒成為名導的過程，另一個post只見一個錄音咪，最後一個post就是講《我不如》這首歌，疑想刪舊帖「去舊迎新」。

未知是否藉此表達自己此刻心情，大概意思按出post舊至新排序，可以由右至左去理解，就是「我不如」、「專心唱歌」、「好好拍電影」，鼓勵自己move on，不再捲政治風波，之不過另有網民稱其實《我不如》這首歌有一句是「我不如過街老鼠，人人亦是個判官審判我壞處」，認為Eason根本不覺得自己行為有錯，由於網民討論各執一詞，真正意思暫時就無從稽考。就正如早前罵台灣官員蘇貞昌是「狗官」的歌手范瑋琪所言「人民幣並沒有你想的那麼好賺」一樣難以理解！

此外，另有網民稱康堤新疆棉事件「嬲咗老竇陳奕迅」，不過網民笑言女兒可能因為不能穿adidas，要改穿大陸運動品牌李寧而嬲。

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