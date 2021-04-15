四個本地YouTube Channel「試當真」、「FHProductionHK熊仔頭」 、「啱Channel」與「小薯茄」早前在網上宣佈聯乘企劃，下星期二（4月20日）將舉行四台聯合網上直播，不少網民對此表示期待。有網民在討論區發起「香港四台YouTube 女神外表排行榜 」，把四個頻道的女神分為八級，當中熊仔頭的Santis Chan位列榜首，被評為R（rare）級激罕女神，小薯茄麗英排於榜末，被評為Ｆ級女神。其餘女神排名分別是S級的阿冰（吳冰）、Jessica（陳苡臻）、米露迪；Ａ級的Ah Gi（樊沛珈）、嘉盈及童童（蔡曉童）；B級有杜小喬與Jackie；C級是SuperGirls成員陳穎欣（Yanny）及阿慈（倪安慈）；Me Chan（陳逸敏 ）被評為D級。

此榜在討論區發酵一日，已獲近1,500位網民投票，但正評僅得逾30票，不少網民似乎不認同女神排名，亦有網民指發帖者未有列出所有女神，結果不公。有網民把女神們重新排列，並仔細列出各女神優劣點，當中Ah Gi由Ａ級升為Ｓ級，網民大讚她有內容、有性格、靚女、聰明兼搞笑，杜小喬及Yanny分別為Ａ及Ｂ級，網民直言兩人在眾女神中年紀較大，難以與青春無敵的「妹妹」比拼，Santis Chan由榜首直插Ｃ級，認為她雖然青春兼靚女，但是冇內涵。

其實16位女神各有各支持者，剛剛推出新歌《矮妹正傳》的麗英談論度極高，獲不少fans力撐，她在IG以「全死角美少女」自居，有12萬人追蹤，但有網民認為她不夠靚亦沒有身材，稱不上是女神。與麗英同樣來自小薯茄的吳冰，亦引起網民激辯，不少網民覺得她只是普通女仔，平日打扮亦流露港女味，有網民戲稱她是與電影《賭俠》中飾演大軍的程東撞樣。

吳冰、麗英與童童三人都是小薯茄成員，有留言狠批三人是「豬扒」：「小薯茄嗰三件根本豬扒，比到盡都係叫普通女仔。即係食飯坐你隔籬台都冇興趣望嗰種劣質港女，人哋拍片全部有劇本你都當係性格。 」有網民為她們平反謂：「我識好多人鍾意阿冰都有課金」、「Ah Gi、阿慈無可能高過阿冰，睇阿冰嗰條二選一，同最新個條雪櫃冷笑話，真心戀愛feel 」、「童童正喎 但唔會課金」、「我愛麗英」。

啱Channel的劉展翹（Jackie）有「少女毛舜筠 」之稱，同樣不是標準美女，但有個性的打扮深得網民喜愛。剛加盟的熊仔頭Santis Chan被封為「港大楊恭如」，今年20歲的她是正宗00後，IG雖然只有13個帖文，但已獲逾3萬人追蹤。她早前在熊仔頭網絡影片《第三者故事》中擔任女主角，演技幼嫩，但眼大大、帶點混血兒feel的甜美外貌相當吸睛，不少網民在她IG留言打氣鼓勵。

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