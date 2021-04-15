張繼聰與謝安琪所生的幼女張靖（Kaka Ball），是張家的心肝寶貝，獲父母及哥哥張瞻錫到燶，今年Kaka Ball踏入4歲適學年齡入讀幼稚園，謝安琪千挑萬選，為了讓女兒入讀名牌國際學校，夫婦二人投下50萬元購買學校債券，每年又邀交85000元學費，讓Kaka Ball入讀心儀幼稚園後，可「一條龍」直升小學及中學，避過升學考試壓力，盡顯廿四孝。

謝安琪為女兒張靖開設的個人IG，日前貼出女兒穿上英基幼稚園校服的學生相，一頭鬈髮的Kaka Ball在拍照時蹺手蹺腳，擺出不耐煩表情，在照片看到Kaka Ball旁有一隻成人左手觸碰着她，似乎需要邊𠱁邊拍照，最後亦成功拍得Kaka Ball的可愛笑臉，並在帖文留言說：「I’ve taken my model face to the next level.Who says I have to smile for my year book photo?」

前年謝安琪被發現帶Kaka Ball到另一家名牌幼稚園面試，而最終選定了入讀英基。據英基學校網頁顯示，學生如要穩獲K1班優先面試機會，家長需要購買數目有限的債券，而債券售價是50萬港元，學校保證小朋友可優先接受面試，學校還制定新的「直通車」制度，確保成功入讀學生可由幼稚園「一條龍」直升小學及中學，免除家長憂慮孩子日後升學考試問題。而Kaka Ball入讀的英基在香港共設5間分校，分別位於雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，謝安琪的仔張瞻、羅敏莊與陳國邦的女兒陳禛、張頴康與麥雅緻的女兒皆是其校友，在星級學校來說算是頗受歡迎。

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