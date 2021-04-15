81歲資深演員吳耀漢跟第二任太太Susan育有三女一子，分別是大女吳瑞鶯、二女吳素兒、三子吳嘉龍和幼女吳瑞珊，其54歲長女、52歲次女先後因涉大麻案件被捕。

吳耀漢事後一直封嘴避談兩女事件，但他近日接受《壹週刊》訪問，首度開腔回應女兒被捕：「冇嘢擔心，係咁㗎喇。唉！點講呀？冇嘢，根本上冇嘢呀！」女大女世界，作為父母都好難管束得到，吳耀漢續說：「一一接受，唯一辦法。」吳耀漢近年因腎病要長期洗腎，「我自己洗肚就我自己事，仔女嗰啲就其次㗎喇，唔到你擔心」，言語間流露為人父母有時卻有口難言。

上月23日，香港海關有組織罪案調查科人員根據一個空運郵包收貨地址，到西貢南圍村進行掃毒，拘捕一名女子，據悉被捕人為吳耀漢的54歲長女。海關在單位內撿獲13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元，懷疑有人將村屋用作大麻種植場，行動時吳耀漢並不在單位內。

事隔3日，即上月26日海關再突擊搜查西貢南圍村內另一單位，有指正是吳耀漢與次女的寓所突擊，撿獲約21克懷疑含大麻的茶葉及約2克懷疑草本大麻，並拘捕吳耀滿52歲二女。當晚海關行動時，吳耀漢和太太Susan都身處現場，他更叫人不要太緊張。

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