34歲日本當紅女星石原聰美夥拍39歲男星綾野剛合演的NTV愛情劇《戀愛要夠Deep》於昨晚首播，收視率有雙位數字10.5%，成績理想。石原與綾野剛在劇中的接吻戲，更引起網民的注意，劇集全名和簡稱在Twitter流行榜登上第一和第二位，觀眾更指兩人的接吻戲是向迪士尼動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）致敬。

《戀》劇講述石原聰美飾演一位海洋學者，綾野剛則演大企業的後人，負責開發海洋渡假村，石原為了守護大自然欲阻止開發計劃，命運卻令兩人墮入愛海。為了渡假村計劃，持着不同意見的石原聰美和綾野剛經常一見面就吵架，然而石原卻是綾野剛的救命恩人。話說綾野剛於某日一個人在海中潛水時發生意外，並在水中失去知覺，全靠石原救他上岸。躺在海灘上的綾野剛被石原吻了一下後，隨即恢復知覺。首集播出後，網民紛紛貼上截圖，發現鏡頭的角度與《小魚仙》十分相似，就連石原的坐姿亦似足美人魚，有網民還留言指石原向綾野剛施了魔法。

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