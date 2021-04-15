意大利品牌Diesel去年10月任命Y/Project設計師Glenn Martens為新任創意總監，最近他設計的首個系列登場。

Glenn Martens率先帶來的Diesel x Diesel系列，主打北美復古風格，從校園服裝、美國66號公路以及品牌標誌性的工裝元素汲取靈感，復刻了24件80年代的經典單品，包括多款牛仔產品，為設計注入摩登活力，復古又百搭。Diesel同時策劃了#拒絕微笑只想大笑（#Fake Smiles）的宣傳活動，巧用誇張大膽的手法拍攝廣告，模特兒咧嘴大笑，秉承#For Successful Living品牌理念。至於由他主理的2022春夏系列，將於6月的米蘭時裝周期間亮相，這更是品牌首登時裝周官方日程，令人期待他為Diesel所帶來的新面貌。

鞋履品牌Cole Haan也有新嘗試，宣佈踏足高爾夫球領域，首次推出兩款功能性高爾夫球鞋。男裝ØriginalGrand保留了品牌經典的牛津鞋外型，具緩震性和防滑效果；女裝GrandPrø AM則走現代運動鞋風格，具有增添了緩衝效果的可拆式鞋墊靈敏，兩款設計更是根據比賽的特定需求而專門製造，外型和功能性兼備。

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