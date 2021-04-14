兩大運動品牌adidas和Nike捲入拒用新疆棉引發的割席漩渦，陳冠希（Edison）為免踩地雷，抽起其潮牌CLOT和Nike合作推出的潮鞋不賣。他今次為怕捲入風眼而暫避風頭，不過要數轟動性，他在2008年發生的「閃卡」事件，絕對是香港娛樂圈最爆炸性新聞，改寫了他的事業，甚至人生。

「閃卡」一事除冰封Edison的事業，亦徹底打破了偶像神話，牽涉大批知名女星，在網上發帖謾罵之聲不絕，讓Edison不得不宣佈退出娛樂圈。內地官方已封殺他13年，我曾私下問任職廣電局的人，到底還要封殺多久，答覆是：「從未聽過有解封意思，整件事上他是罪魁禍首。」我不覺得Edison是犯下甚麼十惡不赦大罪行，他最不該是叫助手拿電腦去修理，導致照片外洩，害了自己和涉事的十多位女星，他當然要負很大責任，但畢竟這是他們的私事，只是不幸被人公開。事後他學精了，電腦壞了，打死也不會再拿去修理。

已為人妻的C女星曾告訴我，與Edison玩過一夜情，她說：「嗰晚喺中環一間酒吧撞見Edison，初時我哋唔係好熟，但有共同朋友，所以一齊坐低玩。大家飲到大大哋，Edison帶咗我返屋企，喺床上問我可唔可以影我裸照，留個紀念，我心諗點可以俾人影呢啲相？所以我話唔影得，仲要佢熄晒燈先可以有下文，嗱！呢樣嘢佢幾gentle，我話唔影佢冇逼我，叫佢熄燈，佢即刻熄，黑晒我覺得比較有安全感。」

「閃卡」事件後，Edison和圈中人關係起了變化，好似與楊千嬅完全「冇偈傾」，聽說他是怪千嬅沒有公開聲援過他。據我了解，千嬅和陳文媛（BoBo）是好友，這事影響了BoBo一段嫁豪門的姻緣，被人退婚，千嬅覺得Edison有不可推卸的責任，不能盲撐。

生女後性情變

好多明星退出娛樂圈後，慢慢被時間淹沒，但Edison努力經營自己創立的潮牌CLOT，在內地一度被封為「潮流教父」，比他之前在娛樂圈的影響力高很多，不但早早還清之前向寰亞公司預支的千幾萬片酬，還可以養起幾頭家。當時其父破產，媽咪海外一頭家要養，又要經濟支援兩位姊姊，開支不少。

Edison和超模秦舒培生女後，性情大改變，最少沒聽到他與其他女子有緋聞。一家三口移居洛杉磯後，Edison除了打理潮流店舖生意，其餘時間都陪着家人，他曾說過有了孩子後，想做一個真正的父親。秦舒培初期與Edison一起，父母和朋友都不能理解，為了改變父母心意，她要求父母飛到美國見Edison。秦舒培好緊張，但Edison沒有特別討好兩位老人家，秦爸爸反而覺得他幾有趣，對他改觀，自然沒有再反對他們在一起。

撰文：白露眉

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