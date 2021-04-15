鄧紫棋（G.E.M.）出道12年，曾經有段時間連環發生「時裝車禍」，每次都給人驚嚇感覺，成網民討論熱話。G.E.M.日前接受大陸清談節目訪問，重提衣着品味被網民批評，她承認有段時間穿起皮褲卻被鬧得沒有自信，每天都勉強自己要裝作很自信，感覺很疲累，她說：「其實心底裏面非常的害怕，覺得自己很不好，覺得自己沒有價值，覺得自己除了會唱歌寫歌之外，甚麼都不會。」

與擔任造型師男友Mark，去年中被爆已於同年1月25日在泰國海邊舉行小型婚禮，雖然2人否認已婚，但在節目上，G.E.M.自爆經已買了兩件給1歲小孩着的衣服，分別寫上「我愛爸爸」、「我愛媽媽」，更為仔女改好乳名，她甜笑說：「女兒叫小橘子，兒子叫小芒果。」不過她表明要先結婚才生育的言論，被指是暗寸前緋聞男友華晨宇與張碧晨秘密生女一事。

G.E.M.亦有分享愛情觀，她覺得至少要2人心理質素可以互相匹配，而愛情是需要接受考驗，不能夠太容易去得到，她說：「我覺得結婚了或者在一起了，並不是結局，你不到死的那一刻，還跟這個人相愛着，它是一輩子去證明的一個考驗。」

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