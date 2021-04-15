日本女子組合NMB48的人氣成員橫野堇上月被雜誌《週刊文春》拍得於一星期內先後約兩名尊尼事務所男星到酒店開房，私生活十分混亂。不料AKB48的20歲成員鈴木優香昨日亦被爆與40多歲偶像製作人S先生半同居，但同時又與年輕型男到酒店開房，與橫野堇的開放程度不相伯仲。

《週刊文春》報道指，S先生是鈴木加入AKB48前所屬地下女團「81 moment」的製作人。雜誌於本月1日拍得鈴木登上貌似中村雅俊的S先生的座駕，並駛往鈴木的寓所。據悉，兩人已發展到半同居階段，S先生還持有鈴木寓所的門匙，每星期都有一半時間在鈴木的家中度過。

另一方面，鈴木優香於上月28日晚上又被影到與一名貌似組合KAT-TUN成員中丸雄一的男子，乘坐的士前往池袋一間酒店，兩人共度九小時後，於翌日早上8時前後腳離開。不過，S先生於本月8日亦被拍得與另一名偶像風的女子到川崎一間酒店密會。記者事後追訪兩人，鈴木否認與S先生同居，但S先生卻從實招來，但就指之前與女子到酒店只是商談事情。

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