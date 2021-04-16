莫文蔚（Karen）2018年為紀念出道25周年而舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，她先後到過世界各地40個城市開騷，原定去年返回尾站香港，但因為爆出疫情，全部演唱會被迫叫停。近日疫情稍為穩定，Karen決定6月11日在紅館舉行兩場最後演唱會。

歌手開騷都會在舞台施展渾身解數，體力透支。Karen經過多年巡唱，她決定香港站將會是最後一次大型演唱會，完騷後會告別大舞台，但這決定不代表退休，只希望在演藝上有新挑戰，Karen說：「我唔係要退休，我永遠都唔會退休，我實在太愛幕前表演，只係對於自己嘅下半場已有其他規劃，希望可以喺香港呢個出發地，為我上半場劃上一個完美嘅句號。」Karen也珍惜站在紅館的最後機會近距離會歌迷，演唱會將於4月19日優先訂票，4月27日公開發售。

Karen去年憑一曲《呼吸有害》，橫掃多個頒獎禮，她的成績被封「大滿貫」，加上一年的裝備，她儲夠能量開騷。她日前拍攝宣傳海報，更食住「大滿貫」構思，換上仿似網球服飾的短裙，擺出打網球抽擊動作，Karen說：「《絕色》演唱會包含住球賽精神嘅概念。」

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