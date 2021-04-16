ViuTV綜藝節目《口罩小姐》剛於星期日圓滿結束，疑在參賽期間因被受批評搞到壓力爆煲聲稱要自殺的「老闆娘」楊慧敏，雖然最後落選，但似乎已收拾心情的她，今日在社交網站貼出多張向一眾「口罩小姐」摸胸的照片，搞到被網民笑她是女色魔。

楊慧敏今日在IG中貼出向孖四、黑妹、178及阿姨的摸胸短片及照片，並留言「大家盡情羨慕我吧」。片中只見楊慧敏先摸孖四的胸部，然後說了句「OK，真嘅！」，不過當她再伸手摸黑妹胸部時就大叫「哦，假嘅！打假波！」激到黑妹馬上澄清說：「邊度假？」而且更邊捉住楊慧敏的手邊大叫：「你摸多次！你摸多次！真嘅！」雖然一眾口罩小姐被楊慧敏摸胸，但大家似乎都未有特別介意，孖四留言表示「笑咗」，而阿姨更搞笑地留言說：「我的咪咪害羞」，不過就有網民嘲她是「女色魔」，不過楊慧敏就扮儍話：「我唔係好清楚你講緊乜嘢」。

在參賽時綽號「老闆娘」的楊慧敏曾參加港姐，雖然自稱是「馮盈盈大學師姐」不過仍難逃落選命運。早前她參加《口罩小姐》時，因在節目中表現非常囂張，搞到觀眾多次叫ViuTV踢她出局，到了本月初，楊慧敏忽然在IG聲稱要服殺蟲劑飲漂白水輕生，但事後她卻出道歉post表示自己不是想結束生命，只是想痛苦消失。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！