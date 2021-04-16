李璧琦與馬來西亞藝人龔柯允今晚於旺角為電影《等一個擁抱》謝票，二人異口同聲指電影反應很好，有不少粉絲更包場欣賞，她們十分感動，李璧琦說：「我哋走均港九新界謝票，票房都幾好，包場都有幾十場，無論觀眾同行內人睇完都覺得耳目一新，有好大嘅進步，係我哋好大嘅鼓舞。電影亦感染到人，有觀眾會分享返佢哋嘅故事，感動到對方，自己都好感動。」

歌手龔柯允自言在馬來西亞也嘗試過拍電影，不過都是無厘頭戲居多，沒有想過自己真的能夠拍攝如此真情的電影，有如發夢般興奮，更指若票房過千萬，便會請食飯慶祝兼送抱抱：「如果票房過1千萬就搞慶祝會，要攬吓要多謝嘅人。」李璧琦則提議合力煮馬來西亞菜慰勞工作人員。

提到最近播放已故藝人廖啟智的劇集《律政強人》，同樣有份參演的李璧琦表現傷心說：「我都唔敢睇，智叔走咗真係好傷心，希望智叔家人平安度過，我都有send訊息去智叔手機，雖然佢而家睇唔到，但我好想表達我嘅心情，我哋要珍惜身邊人。」而龔柯允亦痛心認識的DJ閆擎突然離世，她說：「收到呢個消息真係好驚訝、傷心，電影插曲《一轉眼》正好形容我複雜心情，因為覺得唔夠時間同人再多啲親近了解。」

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