陳明憙、黃劍文（Kimman）、陳凱彤主演《攜手瞳行慈善音樂劇》，為視障人士發放正面訊息及籌款。今日劇組在新蒲崗進行綵排，陳明憙和Kimman分別要飾演哭鬧角色，陳明憙因姊妹鬧咬收場哭鬧，Kimman則飾演一位夜盲變失明的悲慘男人，還被女友飛戀情挫敗，激動得哭喊又聲嘶力竭。

Kimman最初不懂拿捏角色，後來被導演激發情緒：「多得導演導我投入角色，日前綵排3個鐘之後，喊到流晒鼻涕收唔到聲，但每次綵排後都好攰又聲沙，所以要有所保留，但亦係一個好機會畀我聲嘶力竭去嗌。」

陳明憙看到Kimman發脾氣好震撼，並說：「之前我哋拍福音電影，感覺佢完全冇脾氣，想像唔到。」她在劇中飾演中學生，期待穿上學生裙試造型。為了演舞台劇，陳明憙早前特意參與黑暗中對話，在密室體驗一番：「一入到去喊咗10分鐘，唔只黑咁簡單，我有幽閉恐懼症，感受完更加珍惜自己。」

陳凱彤相對則輕鬆得多，劇中簡單地和男朋友相處，展現甜蜜嬌嗲一面。翟威廉早前被麥貝夷暗名爆「渣男」，數臭多性伴侶，又指男方偷食其好友，翟威廉不避嫌大方承認有結交伴侶，但非戀愛關係。陳凱彤與翟威廉定期合作live音樂節目，兩人雖然熟絡，但她即落閘：「我哋冇講感情事，留返畀佢哋處理，工作還工作，只係唱歌音樂上合作。」是否知道對方生活模式？她說：「佢好坦白，鏡頭面前都係咁講。」

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