今個月有不少春季日劇推出，演員陣容亦相當吸引，繼有50歲型男竹野內豐的《第一刑事部的烏鴉》、34歲男星中村倫也的《要來杯咖啡嗎？》 及43歲女星松隆子的《大豆田十和子與三個前夫》後，34歲當紅女星石原聰美與39歲男星綾野剛合演的NTV愛情劇《戀愛要夠Deep》亦於前日首播，收視率有10.5%，反應不俗，而首集兩人的接吻戲就被指向迪士尼經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）致敬，在網上引起熱議。

網民笑如施魔法

《戀愛要夠Deep》講述石原聰美飾演的海洋學者，為了守護大自然，欲阻止海洋度假村的開發計劃，而綾野剛則飾演負責開發的大企業後人，但命運卻使兩人墮入愛海。在首集中，石原聰美因為度假村開發計劃，與持有不同意見的綾野剛經常鬥嘴，成為鬥氣冤家，然而石原卻是綾野剛的救命恩人。事緣綾野剛某日一個人潛水時發生意外，全靠石原救他上岸才得以保命。躺在海灘失去知覺的綾野剛被石原吻了一下，隨即恢復知覺。

劇集出街後，該場接吻戲隨即引起網民注意，令劇集全名和簡稱都登上twitter熱搜榜頭兩位，有不少人認為情節和角度都似足迪士尼經典動畫《小魚仙》，就連石原的坐姿亦像美人魚，有網民還搞笑指石原向綾野剛施展魔法令他蘇醒。

結衣BB演大河劇

除了《戀》劇外，34歲女星北川景子與38歲型男瑛太主演的新劇《離婚活動》在今日首播，首集更請來身高只得149 cm的25歲I Cup肉彈天木純客串，穿着粉紅色運動緊身衣的她在拍攝現場與瑛太及其他演員合照，高大威猛的瑛太還谷起肌肉，與嬌小玲瓏的天木純有很大對比。此外，32歲的「國民老婆」新垣結衣落實參演明年播放的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，是她出道做演員17年以來首次演大河劇。《鎌》劇由三谷幸喜編劇，38歲男主角小栗旬扮演鎌倉幕府的第二代執權北條義時，而結衣BB就飾演他的初戀情人八重，她後來成為由大泉洋飾演的鐮倉幕府首任將軍源賴朝的妻子。《鎌》劇陣容鼎盛，影帝菅田將暉、宮澤理惠和小池榮子等亦有份演出。