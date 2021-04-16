GUCCI+Balenciaga? 對! 之前盛傳的超級組合，終於登場。Gucci今年慶祝100周年紀念，昨晚上演重頭戲之一的《Gucci Aria》時裝騎。創意總監Alessandro Michele破天荒和同屬Kering旗下的Balenciaga合作，但他講明這個不是聯乘或特別版系列，而是自己hack入Balenciaga創意大腦的「Hacking Lab」之作。

Alessandro Michele亦感性坦言一場百年大騷並不可能說完Gucci的悠長歷史，需要從中反思、開放、提煉等等：「GUCCI對我來說就是一個駭客實驗室，充滿了入侵和變形，一個充滿污染的煉金術工廠，把一切都聯繫在一起。」發佈會以15分鐘短片發放，影片中，男模特兒穿上紅色絲絨西裝，進入當年Gucci 創辨人Guccio Gucci流連的倫敦Savoy Club，之後燈光一轉，時裝騷開始。Aria系列將Gucci百年馬術根源作主軸，結合主帥的奇幻美學世界、old hollywood華麗、Balenciaga招牌線條及街頭風等，破格融合。騎士外套、馬褲、馬靴成為重要剪裁元素，騎師綵衣的鮮色菱格、間紋裝飾在服裝及手袋上。復古經典的GG print大衣、100字樣cap 帽，一一向百周年紀念致敬。

GUCCI+Balenciaga的超現實組合，在cutting及 pattern 上互相「入侵」：Balenciaga招牌巨膊西裝、hourglass剪裁套裝，加入GG Logo；而Gucci珠片西裝、Gucci花朵套裝或GG logo print又貼上Balenciaga字樣。Alessandro Michele主張風格文化大熔爐，新裝也有Tom Ford主理Gucci年代的性感，以及80、90年代奢華、各類蕾絲、閃石Corset搭配showgirl式夢幻毛毛褲等。

此外，Dior近日都推出小小的Dior gold Capsule系列，女主帥Maria Grazia Chiuri 將辨識度高的長裙、book tote 、Miss Dior手袋等，加入一點低調的金色元素。

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