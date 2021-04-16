ViuTV《全民造星》捧紅不少新人，好大功勞要多謝「花姐」黃慧君。今日，陳志雲的YouTube Channel播出第一集的花姐專訪，她在節目中講到如何由TVB員工變成ViuTV忠臣。

陳志雲甫開始介紹「黃慧君」出場，花姐說熟人不會叫她全名，曾有算命師傅稱「君」字與她命格相沖，所以父母之後都改口叫她「阿花」。 花姐指現時在ViuTV工作，比以前開心，但在TVB時期學到不少，尤其是袁劍偉教她做人態度、不要輕易氣餒等，獲益良多。

花姐又講起加入TVB時，已與現時的上司金廣誠結緣。花姐透露讀書時，誤打誤撞在廣告公司做PA，中七時考A-Level成績不如預期，未能入讀心儀的社工系，賭氣之下投身社會工作。陳志雲說：「原本係想去幫人嘅。」花姐卻呻苦：「而家係我需要輔導多啲。」

花姐指當時睇報紙見TVB請剪接員，毋須經驗，所以就盲舂舂去應徵，負責面試的就是金廣誠，不過當時金生傾了45分鐘電話，收線後只問了一句：「有冇偶像？」花姐答了劉德華就被請離開，但回家中途已經收到返工電話。原本以為是做剪接員，但第二日的職位是PA，志雲即說：「就係咁求其。」

至於離開TVB，花姐說也是為啖氣：「已經做咗《勁歌》一段時間，當時節目換監製，我脾氣差又啱啱升職，同老細嗌交，所以就走咗。」之後花姐轉職做演唱會導演，因為要經常走埠，當時有了BB，老公希望花姐轉工穩定下來，結果金生介紹她到now見工，就開始了ViuTV生涯。

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