韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的新片《複製人徐福》 （徐福）已於昨日港韓兩地同步上映，香港大前日已率先有優先場，一眾影迷都有撲飛捧場。而《徐福》昨日於港韓兩地開畫都有好成績，甫上映即奪香港開畫電影票房No.1及單日冠軍，開畫票房收37.4萬，累積票房已有70萬。

大陸出盜版

而《徐福》在韓國一上映亦即登上票房冠軍寶座，首映日已吸引了45,155名觀眾入場，累計入場人次有46,712。而韓國方面除了在戲院上映外，更在OTT服務電視TVing上同時公開，不過大陸方面就有網民自行製作簡體字字幕的盜版。

片場HeHe按摩

孔劉於戲中保護演複製人的朴寶劍，二人於戲內戲外都非常有默契，於最新公開的幕後花絮片中，見到朴寶劍化身暖男，為拍動作戲而受傷的孔劉按摩，而且二人行為舉止更不時「同步」，孔劉更笑稱二人「差不多年紀」，二人幕前幕後都默契十足，盡顯兄弟情。

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