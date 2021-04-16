荷李活影星尊尼狄普（Johnny Depp）早前控告英國《太陽報》誹謗他打老婆安芭赫德（Amber Heard）的案件敗訴，令他身敗名裂。有指二人之離婚大戰會被拍成3集的紀錄片，記錄這場舉世注目的名人官司。

據指紀錄片將名為《Depp vs Heard》，講述二人由相愛到離婚反目的大戰，消息人士指：「他們將帶來令人難忘的節目，但尊尼狄普卻可能希望整個災難性的傳奇故事會消失。但一個百萬富翁，又令票房點石成金，卻是自己墜落故事的作者，這確是令人很想探究的故事。」

另一邊廂，尊尼狄普仍然努力工作。其主演及監製之新作《毒水曝光》（Minamata）即將上映，這宗當時轟動全球的水銀毒案，以影像把這宗為禍深遠的致命環境公害事件真實呈現。為了切合電影的環保題旨，《毒水曝光》特別選定於4月22日「地球日」（Earth Day）在香港正式公映，電影公司並會把開畫日當天的百份之十票房，撥捐予EARTHDAY.ORG以支持該組織在世界各地推動環保的工作。

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