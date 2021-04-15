韓國男神金秀賢的緋聞女友、韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知，近日被爆曾暗撻《愛的迫降》男星金正鉉，徐睿知更被指是恐怖情人，拍拖時嚴禁金正鉉有愛情戲、要求男方刪走親密戲份、不能跟異性有身體接觸等。前日再被爆2014年跟東方神起的35歲成員U-Know合作劇集《巡夜人日記》時，疑似「控制」男方，令U-Know疑因身心疲憊而瘦到人生最低體重。

嚴禁黐身

徐睿知爆出是非後，有網民重提徐睿知跟金秀賢的緋聞，又指金秀賢的戀愛觀亦非常霸道，跟徐睿知非常相似，更有人用「男版徐睿知」來形容金秀賢。近日有網民翻摷金秀賢過往的言論，指金秀賢2008年時曾於網上發文公開過理想型的條件，當中表示：「會因為我而傷心、想死、後悔，只能想到我一個人，最重要的是她絕對不能懷疑我，不能干涉我的任何事情，我會覺得很煩，我會罵人。但是我需要她的時候她必須在我身邊，因為我缺少關愛。她需要善解人意，因為我蠻活潑樂觀的，想要教訓我的話就死定了。」

性格霸道

另外，當時金秀賢更表示：「如果都可以接受，那麼就試試去愛我吧，如果做不到的話我會冷漠地拋棄你。」不少網民留言指金秀賢非常「大男人」、「霸道」，跟徐睿知非常合襯。不過近年金秀賢在訪問中曾說過，自己被飾演過的角色影響，漸漸變得溫柔體貼，亦學會照顧身邊的演員及工作人員，已經收起以往霸道的個性。

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