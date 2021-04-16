中國籍AV女優陳美惠今年出道即是非多多，下海加入暗黑界僅三個月已自爆失業，早前她在社交網出售着過的胸圍及底褲，近日更被人爆料，指她已婚扮單身，還宣稱只喜歡女生，然後不斷叫苦叫窮，藉此騙粉絲金錢。陳美惠隨即回應，駁斥自己有騙粉絲，並稱：「我直接要（錢）的」。

迎日有受害人在網上控訴，直指陳美惠聲稱自己單身，而且只喜歡女生，但其實已經結婚，而且陳美惠總是向粉絲透露窮到燶，說自己沒工作，對於粉絲給的工作提議則視若無睹。網民指出，陳美惠把男粉絲當阿四，不但要為陳美惠貼錢，還為她擔任翻譯，而女粉絲則被陳美惠區分等級，只有兩位花錢最多的女粉絲被陳美惠認為是「真正喜歡我的」，其他人則不被陳美惠放在眼中，網民感嘆：「妳是有多物質，粉絲都是用金錢來衡量？」還有人直接po出陳美惠向粉絲要錢的對話紀錄，痛批陳美惠有手有腳不工作，竟然就直接跟粉絲要錢。

陳美惠前日在Twitter發文直接回應質疑，她坦言向粉絲要錢的確乃事實，但自己沒有騙財，並表示從事AV女優後，真的難以回去做普通的工作，她稱：「看我這樣拍AV還是落到做乞丐...」她亦向粉絲們致歉：「對不起大家，讓我的老婆們失望了，我以後用我的能力賺錢。」但她並未回應結婚的質問。

陳美惠沒有放過任何賺機會，已在鹹網onlyfans開賬戶狂拍裸照吸金，而她昨日更新Twitter，除多謝各位onlyfans擁躉的打賞外，又表示要到東京辦事，自拍一臉委屈的慘樣，結果獲不少支持者留言打氣。

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