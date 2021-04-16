韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的35歲成員全昭旻，早前在《RM》九周年粉絲見面會中曾與樂團Soran合作，由於Soran將推出新碟《BELOVED》，全昭旻就義氣力撐，擔任歌曲《Be with me》的MV女主角。

全昭旻昨日在IG公開拍攝MV的花絮相，只見她性感谷胸上陣，穿上黃色禮服化身公主，展現有別於節目上儍更更一面，立即引起fans熱烈討論，大讚她靚女、身材好。

《哲仁王后》薛仁雅做嘉賓

此外，《RM》將於後日播出最新一集，邀得《結過一次了》李礎熙、《哲仁王后》薛仁雅及《西西弗斯的神話》鄭惠仁任嘉賓，節目組今日率先公開了預告相。據悉今次遊戲設定在所有人都是初次見面，各人想出不同的花名及職業以展現魅力，當中宋智孝以「夢想是成為賢妻良母，職業是秘密」作為自己的花名，引起爆笑。而演出節目的三名女嘉賓以及全昭旻及宋智孝，受訪時批評其中一名《RM》男成員「長相陰險」，未知在說誰人。

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