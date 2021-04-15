現年31歲的林芊妤（Coffee）2018年跟丈夫翟志榮結婚，同年誕下囝囝「伯伯」。Coffee上月23日接種復必泰武肺疫苗，本月4日突然自爆流產，當時已被質疑她流產與接種疫苗有關。前日有網民在討論區開post討論Coffee接種疫苗後流產，不過多名網民卻肆意人身攻擊Coffee。

曾自責找原因

昨日Coffee將惡評及拔刀相助的留言截圖上載社交網，她先表示自己是12周的早期流產，又解釋當初接種疫苗是因為「備孕」很久都沒消息，自己屬於很難懷孕，才暫時放棄追B計劃，加上工作要與不同人接觸，為保護兒子才去接種疫苗，豈料上月接種復必泰後才發現懷孕，同時也開始流產。其時Coffee不停尋找原因，她猜測可能是胚胎不健康、工作壓力、長期休息不足或是曾有婦女病所致，不過卻避提有機會是因為接種疫苗。她又稱一度不停怪責自己，後來想通，選擇堅強面對，不再探究問題根源。

Coffee指今次事件令她很大感觸，更有網民罵她「臭X」，但她對攻擊者說︰「謝謝看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強，但我也希望你們的另一半不會有我這經歷，因為這種身心的痛，真的是普通人不會明白。我也希望你們不再將快樂建築在別人的痛苦上。」更hashtag「醜陋令我們更珍惜身邊人」。Coffee同時感謝拔刀相助的網民：「令我感受最大的是雪中送炭的人。」

繼續開工陪玩

前日爆出有兩名32歲孕婦接種疫苗後流產，衞生署前晚才公佈事件，其中一名孕婦於聖保祿醫院接種疫苗，已懷孕23至24周，而另一名孕婦則是在上月23日於彩虹道羽毛球中心接種，接種日期與Coffee相同，有網民聯想到該名孕婦就是她。Coffee昨日向《蘋果》表示自己是在觀塘曉光街體育館接種疫苗，翻查她Ig當日的帖文，也見到她身在觀塘曉麗苑的照片。Coffee前日亦向《蘋果》表示︰「唔係我。問過醫生關唔關（打疫苗）事，佢都答唔到，話可以好多因素。」雖然Coffee流產不久，但她近日也如常陪囝囝玩，復活節期間與老公湊仔享受田園樂，上周又與家人到酒店staycation嘆世界，昨日則因欲推出泳衣產品而要忙工作，似乎未因流產而休息療養。