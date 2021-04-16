ERROR的193（郭嘉駿）其敢言的作風，近日贏得人氣王，不單止IG的followers人數直逼MIRROR的姜濤，更超越MIRROR的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），風頭一時無兩。今日有報道指，193曾去大台考藝訓班，入行初期他更入不敷支，曾當過時裝買手的他，去年推出自家品牌服裝來幫補自救。

今年31歲的193，因為身高有193cm被監製黃慧君（花姐）稱他為193，因而得名，事後他曾澄清其身高約192至193cm。他在英國讀大學時主修心理學，之後再修讀fashion，故回港後曾在連卡佛和I.T擔任時裝買手。2018年193因參加《全民造星》入行，之後成為ERROR成員之一，但其實他在入行前，仍在連卡佛上班時，曾請病假去TVB藝訓班面試；而他在ERROR成立初期，曾踩入TVB電視城的短片，近日翻hit。

入行初期，因為收入不多，只靠基本底薪，193曾承認入不敷支，每天如同負資產。他曾坦言公司底薪可讓他生存，但不夠他生活，因他捨得花錢置裝，家中連廚房、枱底都滿佈衣服，更直言多到冇位行路。熱愛時裝，前年他創立了自家服裝品牌Lilaboc。

翻看193的舊照片，中學時代的他，已是運動健將，他曾是學校籃球隊的中堅份子，亦是南華籃球少年隊成員，經常比賽獲獎無數，即使他去到英國讀書，難得他的身高貼近外國人，故他都有加入籃球隊打波。

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