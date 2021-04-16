英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演電影《超犀女王》（Promising Young Woman）近月來橫掃各影壇頒獎禮，更被視為是本月底的第93屆奧斯卡頒獎禮影后大熱人選之一，對手還有《浪跡天地》（Nomadland）的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day，可謂勢均力敵。

嘉莉慕萊根在《超犀女王》中一改戲路，導演兼編劇艾美露芬諾（Emerald Fennell）表示該片是一套女性復仇驚慄片，電影已在荷李活評論頒獎禮（Hollywood Critics Association Film Awards）、美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）、美國編劇工會獎（Writers Guild of America Awards）、英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）等盛會上奪得最佳原創劇本。

飾演女主角卡西（Cassie）的嘉莉慕萊根則指，卡西可以改變妝容及隱藏本性，來迎合到夜場獵食的色狼，然後再扮醉被「執屍」，趁適當時候來對付原形畢露的鹹濕佬，但嘉莉說：「我不認為卡西是超級英雄，她危險得多！她逐一撥亂反正，教育男人甚麼才是正確行為。」嘉莉慕萊根自言當初睇到劇本為之驚嘆，她希望觀眾跟她看劇本時一樣，會睇到不禁倒抽一口氣。《超犀女王》已定下星期四在港上映。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！