劉丹（丹爺）與周嘉洛今日於北角出席「樂齡科技設計比賽頒獎禮」，有指TVB打算安排周嘉洛聯同羅天宇、丁子朗、朱敏瀚與余德丞組成「千禧五虎」，周嘉洛不敢認叻自稱是「五貓」，不過丹爺就對《愛‧回家》的「孫仔」好有信心：「我覺得你撼得贏㗎。」

提到被公司力捧，周嘉洛在活動上回應傳聞，指寧願腳踏實地做本份：「呢個真係好傳聞嘅傳聞，我自己都未聽過，我貓嚟之嘛，邊度做到虎。」問到做虎是否怕大壓力？他說：「唔係，我覺得傳聞嘅嘢唔好有任何期望住先，做好自己嘅嘢就得。」有指「五虎」將對撼ViuTV的MIRROR，周嘉洛指聽到一額汗：「如果係真嘅話我覺得係一大挑戰，所以都唔好有任何期望，盡量做好自己係現階段要做嘅。」

MIRROR叫座力高，昨日姜濤、Edan及Anson Lo的食肆宣傳片成功迷到一眾fans，記者問到周嘉洛做好自己時能否撼贏姜濤？他說：「唔係啩？冇可能！」身旁的丹爺即反問他：「點解要睇少自己？」周嘉洛答：「冇嘅，做人唔可以太囂張，做人要內斂啲，如果有人欣賞就多謝畀面，自己講就冇謂。我從來都冇用對撼嘅心態去看待任何對手，我主攻嘅係做戲，最希望同對手擦出火花，做好嘅作品出嚟，自己又可以欣賞吓，大家又睇得開心，所以冇對撼成份。」

有不少網民批評「五虎」概思好out，周嘉洛則說：「都係睇包裝同之後嘅造化，確實有五虎而有啲新穎啲諗法，咁咪可以撇除out嗰樣嘢。叫五貓都幾得意呀、五蠄蟝（蟾蜍）、五檐蛇（壁虎）都好。」丹爺搞笑謂：「我覺得你撼得贏㗎，因為你個頭夠大。」丹爺則睇好周嘉洛：「我不嬲都睇好佢，佢入嚟冇幾耐我已經改咗佢個名做嘉洛哥。」

另外，丹爺指自己對於科技是「盲」的程度，笑言孫女小糯米會嫌他麻煩而不教他，平日也愛跟孫女視像通話，他又指會限制孫女對電子儀器的使用，丹爺指孫女聽話，最喜歡看書，他說：「孫女反而鍾意睇書多，佢daddy買好多書，佢博命睇書，一本又一本，睇嘅係英文書多。」

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