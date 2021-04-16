韓國「童顏美女」張娜拉孖男團CNBLUE的鄭容和合作的KBS新劇《大發不動產》前晚首播即成為同時段電視劇中的收視冠軍，而於昨晚播出的第2集中，上、下部的收視分別有3.7%及5.6%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

追查自殺事件

於昨晚一集中，張娜拉發現鄭容和擁有靈媒的體質，想找對方讓亡母附身，之後送走母親。不過鄭容和被附身後，回想起20年前曾跟叔叔來過這兒，而且見過張娜拉的母親，不過叔叔之後自殺身亡，令人好奇20年前事件的真相。於下集預告中，見到鄭容和想跟張娜拉合作，同時似乎秘密調查20年前的事件。

開工即被嚇到喊

除了驅魔劇外，朴寶英孖徐仁國主演、Viu Original原創韓劇《某一天滅亡來到我家門前》亦將於下月10日開播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看浪漫愛情劇。劇集講述平凡的網路小說編輯卓東景（朴寶英飾），出生以來沒有夢想、沒有目標，一直過住玩笑般的人生，某天卻意外和神與人類之間的管理者「滅亡」（徐仁國飾）扯上關係，並得知自己只剩下100日的壽命。生命雖然變得有限，兩人卻在這段只有百日的緣份中，找到了人生意義，並萌生活下去的念頭。

對於跟朴寶英首度正式合作，徐仁國表示：「我們私下有見過幾次，之前一直很想和她合作，我覺得我們配合得很好，拍攝過程也很愉快。」而久未拍劇的朴寶英就難掩緊張之情：「原本有些擔心，因為很久沒有拍劇，但是一來到現場，身體的記憶就回來了。」不過她就自爆第一日開工就被嚇到喊：「我真的被嚇到直接哭了起來，以後大家於劇集播出後，就會知道當時的情況了。」另外，男配角由「江南太子」李洙赫飾演，女配角則是《機智醫生生活》的申度賢。

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