今日是舒淇45歲生日，因為疫情關係，她選擇留在台灣照顧家人，而老公馮德倫（Stephen）就在香港要暫過孤家寡人生活。雖然如此，但Stephen未忘祝老婆生日，他們透過視像傳情。馮德倫截圖放IG，大方分享舒淇改圖的醜樣。

馮德倫在IG祝老婆生日，留言「Happy Birthday to my beautiful wife? Keep laughing together. Forever young! 」不過視像截圖就見到舒淇的樣貌已面目全非，大面、大口、細眼加扁鼻的改圖，一點都沒有上鏡時儀態萬千的影子。

馮德倫此舉雖被取笑有「花式自殺」之嫌，但放閃行為獲不少好友留言祝賀外，亦有人報稱被閃爆「恩愛夫妻檔，閃爆我」。

其實Stephen在老婆生日，分享她的醜態已非首次，去年貼了一張夫妻合照，當時舒淇似乎以cap帽遮樣在小休。反而舒淇同老公慶祝生日就較花心思，去年8月Stephen 45歲生日，老婆找來好友林熙蕾和林心如兩對夫婦相陪，到宜蘭一幢獨立屋民宿，過了一個三日兩夜之旅。前年Stephen在美國開工，原本在上海工作的舒淇，工作一結束就帶着訂做的Q版公仔蛋糕，飛到美國為老公慶祝生日。

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