今日是舒淇45歲生日,因為疫情關係,她選擇留在台灣照顧家人,而老公馮德倫(Stephen)就在香港要暫過孤家寡人生活。雖然如此,但Stephen未忘祝老婆生日,他們透過視像傳情。馮德倫截圖放IG,大方分享舒淇改圖的醜樣。

馮德倫在IG祝老婆生日,留言「Happy Birthday to my beautiful wife? Keep laughing together. Forever young! 」不過視像截圖就見到舒淇的樣貌已面目全非,大面、大口、細眼加扁鼻的改圖,一點都沒有上鏡時儀態萬千的影子。

馮德倫此舉雖被取笑有「花式自殺」之嫌,但放閃行為獲不少好友留言祝賀外,亦有人報稱被閃爆「恩愛夫妻檔,閃爆我」。

其實Stephen在老婆生日,分享她的醜態已非首次,去年貼了一張夫妻合照,當時舒淇似乎以cap帽遮樣在小休。反而舒淇同老公慶祝生日就較花心思,去年8月Stephen 45歲生日,老婆找來好友林熙蕾和林心如兩對夫婦相陪,到宜蘭一幢獨立屋民宿,過了一個三日兩夜之旅。前年Stephen在美國開工,原本在上海工作的舒淇,工作一結束就帶着訂做的Q版公仔蛋糕,飛到美國為老公慶祝生日。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!