韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」將於下月13日舉行，大會日前公開了入圍名單，視帝、視后都競爭激烈。大會今日宣佈是屆頒獎禮，將繼續由知名主持人申東燁及「國民初戀」秀智任主持人，而秀智更是連續6年做主持人，力證其主持實力。

嘆時間過得快

此外，秀智早前為雜誌《Harpers Bazaar》拍攝的新相亦被公開，她穿上不同風格的服飾，展現不同魅力。秀智在受訪時提到出道11年的感受：「感覺還像昨天一樣，但時間原來已過得這麼快，會更思考未來的時間要如何度過。」

被問到如何安慰疲憊的自己時，秀智坦言以前會努力裝作開朗的樣子，但現在卻做不到，遇到困難時會淡然接受：「只有這樣，才不會被消極情緒所束縛，會產生重新前進的力量。我一直認為『現在』是最重要的，人生太短暫了。」秀智又指每個人都有自己的節奏，不要輕易被外界的變化而影響。

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