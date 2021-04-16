歌手譚杏藍（小花）正在籌辦拍攝MV，近日工作忙過不停，休息時間不足，她竟不理身體響起警號，繼續捱更抵夜，前日終於病倒入院，在IG上載一張醫院相留言，「放心，我唔係肺炎。由前幾日開始，由普通感冒，一夜之間變成呼吸困難，全個人都有種前所未有奇怪嘅感覺。」

正為MV執導的小花要立刻停工治病，於病榻中休息的她，今日回覆《蘋果》講述病況，小花聲線明顯重鼻音感冒未清，略帶疲累地指，幾日前已開始休息不足，鼻敏感嚴重，加上之前夜晚吹風變成感冒打乞嗤，初時去了睇家庭醫生食藥，後來病情急轉嚴重，「當晚開始發現呼吸困難，我本身有哮喘，用哮喘呼吸器，點知吸極都吸唔到，第二日一早開工後，即刻去醫院睇醫生，當時呼吸每一吓都有聲，感覺到氣管收到好窄好窄，以為氣管敏感，照X光後係支氣管炎，有病菌入氣管再入到支氣管，無奈要放下所有工作。」

小花投入不少心血執導拍攝MV，突然要離隊感到不捨，「我非常緊張個MV，但又冇辦法，人在醫院，惟有遙距話畀副導演聽我要呈現咩效果，到最尾都合乎理想，呢幾日工作要暫停，公司想我好好休息，正在醫院享受Me Time，好耐冇試過了。」

小花入院後除了擔心工作還有另一得着，前日她就留言，「經過呢一覺，係我成個月瞓得最好嘅一次，終於搵返盡力呼吸嘅感覺。今次經驗教訓，凡事唔好去到咁盡（人馬座嘅習性），照顧好自己身體。」接着會靜心休養後才復工。

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