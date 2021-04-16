台灣新晉女星采子日前被爆搭上閨密荳荳的男友何孟遠，兩人的親密對話曝光後，何孟遠堅稱同荳荳於2月底已經分手，但荳荳的好友看不過眼，在網上炮轟男方講大話。事件曝光後，采子即否認做第三者，強調沒跟何孟遠交往，還表示會找機會跟荳荳解釋清楚，她甚至上載了一段錄音，是采子媽媽質問何孟遠並要求對方出聲明否認兩人的戀情。

何孟遠昨日應采子媽媽要求，在網上發文強調「我和采子的確因為節目熟識，平常也會打打鬧鬧，但我們真的沒有交往」，並稱「我個人感情狀況的問題沒有處理妥當，加上不當言語互動才造成誤解」。帖文一出，荳荳終於忍受不了男友的大話連篇，昨日下午在其IG出Post指控采子確實是小三：「你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了一個多月這樣不正當的關係。」

被荳荳開名指控是第三者，形象破產的采子到晚上終於在IG拍片向荳荳、粉絲、公司致歉，坦承確實跟何孟遠有曖昧、像情侶一樣的行為，「但這些是在我得知荳荳跟孟遠分手後發生的事情」，她表示這段期間知道荳荳和何孟遠同居，「我不覺得我有資格告訴她，何孟遠跟大家說他們已經分手了，我也沒有資格去詢問她，所以我就裝作我也不知道」。

采子因《娛樂百分百》狼人殺遊戲走紅，今年初爆出和歌手兼經理人公司的老闆邱鋒澤有戀情，但兩人否認交往，只承認有好感，後來采采參加《全明星運動會》與何孟遠認識，當時有指何孟遠背着女友私下約會采子兼送上湯水，其後友人曾提醒荳荳要注意，不過荳荳對好友投下信任票，認為采子應該不會亂來，想不到竟然遭背叛。對於影響《全明星運動會》形象，采子感到很抱歉並哭着說：「我會自己退出《全明星運動會》」，也向藍隊、公司「原音兄弟」、媽媽致歉，並願意接受公司任何懲處，再三鞠躬向自己傷害到的人道歉。

而她的緋聞男友邱鋒澤仍未有表態，反而經理人公司「唔收貨」，今日凌晨時分發聲明表示采子未在第一時間向公司說出全部事實，導致公司無法正確判斷處理方式，於是做出以下決定：「謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定『身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣』」，終止合約關係，並停止所有工作的規劃與安排。而《全明星》的製作單位表示很遺憾事情發展至此，但仍未收到經理人公司的通知，不過仍尊重選手的決定，並同步啟動應變機制，以維持賽事的正常運作！

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