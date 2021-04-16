Viu TV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽上周日圓滿結束，三甲亦已順利誕生，當中不少佳麗是為增加知名度而參賽，落選29歲的「肥妹」李文潔（Liz）被爆2016年曾報名參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，雖然兩次選美都空手而回，但未有因此打沉Liz入行的決心。

今日有讀者Z小姐向《蘋果》報料，大爆Liz肉酸𢯎贊助：「我朋友舖頭有個優惠係KOL唔需要收錢，僅限於KOL整單色唔使收錢，口罩小姐『肥妹』日前入咗嚟整，店員已經同佢講，如果要延長整款嗰啲要畀番錢，佢畀完錢之後，再上返嚟叫人退錢，佢話『我係KOL點解要畀錢』。」Z小姐大爆Liz日前到一間美甲店整完指甲，事後自稱是KOL要享優惠，不過她揀選的卻是要收費的服務，Liz堅持要美甲店回水，店東怕麻煩最後都退款給她，貪靚的Liz還順勢𢯎整眼睫毛等的其他服務。

Liz整到靚甲後也有在IG story貼出照片，並說：「未試過整指甲整得咁唔開心，sponsor都要收錢，聞所未聞。」事後Liz被截圖後遭質疑：「做KOL係咪全部嘢都唔使畀錢，好想做。」Liz再在IG story留言：「小小誤會已經解決，寶寶心情好多了」，估計是成功得到回水，Liz才心情轉好。

《蘋果》今日聯絡Liz求證事件，她直認有發生此事：「我之前係收過佢哋短訊叫我免費體驗，上到去可能店員唔知我係KOL，以為我係普通客人，整完，我又懵盛盛畀咗錢，我之後有同其他KOL朋友講番係唔使畀錢，我再返去店問番，店員主動退返幾百蚊畀我，真係一場誤會。佢哋都好有誠意同埋好有禮貌同我道歉，所以都唔希望影響到佢哋。」

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