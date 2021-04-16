趙頌茹（阿Yu）今日於尖沙嘴出席「國際極光藝術展2021以光之名」開幕活動，阿Yu原定前年到冰島睇極光，最後因疫情影響而擱置，她說：「因為疫情所以去唔到，自己都好期待，去睇極光係我人生嘅3大願望，人生必定要睇一次，一定要帶埋啲女。」阿Yu又呻疫情下收入影響大，起碼少了一半收入，所以未來要努力工作，現時主力拍攝美容廣告，不過提到拍劇，她就表示要選擇合心水的劇本才接拍，因為她要以照顧小朋友為重心。

提到日前有父母虐兒至死案被判罪成，身為兩女之母的阿Yu為受害小童大感同情，她說：「真係好慘！新聞一出嚟我已經喊，喺法律上已經得到佢哋應有嘅結果，小朋友好無辜，希望可以提醒大家唔好咁做，小朋友都應該要知道，學識保護自己。」阿Yu又指兩女也知道這新聞：「佢哋聽完即刻扁嘴，我會話畀佢聽唔一定爸爸媽媽係好好同正常，有時人都會受情緒影響，所以要保護自己，大家身邊都有欺凌嘅事件。」

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