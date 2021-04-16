資深藝人黃樹棠（求叔）在本月十日因肺癌病逝，終年77歲，其任職配音的兒子黃榮璋（章魚）將於下月5日在世界殯儀館為亡父設靈，當晚7時至9時設立公祭時間，讓影迷送別求叔，翌日火化，到時將按照求叔的意願，不會進行任何儀式。

章魚近日接受周刊的訪問，透露爸爸在今年一月被診斷肺癌四期，當時醫生表示情況不太樂觀，大約只有一年時間左右，但仍然樂觀面對病情，章魚不諱言這段時間是兩父子最親密的日子，幾乎每晚都會傾偈，珍惜相處的時光，當時爸爸亦有交代身後事的安排，他希望喪禮寧靜下進行，不需要任何宗教儀式，亦不希望家人為龕位頻撲，所以希望把他的骨灰撒在紀念公園回歸大地，這就是最好的歸宿。

章魚還表示爸爸叮囑他不要透露任何消息，甚至連家人都要瞞着，因為知道無藥可醫，不希望大家為他擔心，甚至如常在社交平台更新近況，避免令大家起疑心。直到三月中，爸爸因為呼吸困難而再度入院，當時需要插喉才可以呼吸，在深切治療部接受治療期間，一度失去意識，有一天突然醒過來，當時他以為爸爸的情況有好轉，但可惜翌日急轉直下，再也沒有醒來。

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