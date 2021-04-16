BL熱潮吹襲各地，三級片《性之劇藥》翻拍自突破百萬下載的日本人氣網絡漫畫，去年7月在日本Netflix上架後引起極大迴響，香港終於安排在下星期四上映。

《性之劇藥》主打以「性」尋找「活着」的意義，今次改編真人版的導演城定秀夫也毫不避諱地將漫畫描述的性愛場面百份百還原，以大膽盡露的三級製作為前提下進行拍攝，希望將漫畫的精髓表現得更露骨、更赤裸。

導演城定秀夫代表作有SM三級片《做我的奴隸》系列等，其執導的情色電影已是信心保證。故事講述渡邊將扮演的精英上班族桂木，原本有個完美人生，突然之間他變得一無所有，在酒醉又絕望下想結束一切，此時一位神秘男子突然出現，由北代高士飾演的余田幫助這個迷失的靈魂，但卻有交換條件，繼而展開令人意想不到的監禁式調教生活。

另外，同樣屬限制級的BL劇場版動畫《愛情可以分割嗎？》，也即將於香港上映。《愛情可以分割嗎？》原作小說曾獲得過《這本BL真厲害！》小說部門2016年度版第一位，2017年度版第二位，2018年度版以及2019年度版第一位的成績。

《愛情可以分割嗎？》改編自同名BL小說作品，故事講述人氣青年主播國江田計有着極端的雙重人格。他的外在完美到被人稱頌為王子，性格卻是強烈對比，私下常罵別人「愚民」。他在某天休假時衝了紅燈，差點與一位騎腳踏車的男子相撞，而那位男子即是因採訪而認識的動畫作家都築潮。幸好都築沒發現穿舊運動服、戴口罩的男子就是國江田計。然而在不得已之下，阿計必須幫助受傷的都築進行工作。除《愛情可以分割嗎？》外，另一套限制級短篇劇場版BL動畫《意想不到的金太狼》也會同埸放映。

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