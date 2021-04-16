現年50歲嘅莫文蔚（Karen）將於6月11日喺紅館舉行兩場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，Karen專登影咗輯靚靚宣傳海報，食住「大滿貫」構思，換上彷似網球服飾嘅短裙，擺出打網球抽擊動作，當然騷埋招牌長腿；之後再電腦加工粉紅襯黃白色的幻彩背景，好有魔法少女系風格，有網民覺得與上通片百變小櫻和小忌廉十分相似。而呢張宣傳海報亦瞬間成為網民嘅潛力圖，覺得Karen手上拎住嘅咪好似窗刮，又用佢當年經典角色「火雞姐」持雙刀配入圖內，仲加埋幾粒瀨尿牛丸，非常搞鬼。

而日前整傷腳嘅林日曦都嚟湊熱鬧，喺Facebook貼上一張金雞獨立嘅單人相，木無表情地將雙手舉高，拎起拐杖，着住着拖鞋單腳企，留言：「突然間覺得我同啲同事之間嘅關係都算幾好，尤其係美術部嘅同事，因為如果我話想talk show張海報係咁，佢哋一定會拚死阻止我...好多謝你哋..。」網民取笑林日曦：「人哋叫『絕色』，你呢張係咪叫『窒息』。」饒舌歌手MastaMic（馬米）亦留言：「終於明白做一張好海報嘅重要性。」網民又再惡搞，將2001年以13歲之齡出道嘅張如城凸腩跳躍動作，併埋Karen的海報上，竟然毫無違和感。

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