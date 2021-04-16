楊怡在去年為老公羅仲謙誕下女兒「小珍珠」，誕女後半年，楊怡與羅仲謙更一起宣佈為家人健康而改名轉運，羅仲謙改成羅子溢，楊怡則改為楊茜堯。轉眼間小珍珠已一歲大，雖然羅子溢與楊茜堯最近亦忙着拍劇，但女兒生日咁大件事，兩人就算再忙都要幫囡囡開生日會慶祝。

羅子溢與楊茜堯今日均在社交網站貼出為女兒慶祝一歲生日的照片，除了有一家三口、非常溫馨的全家福外，亦有羅子溢高舉小珍珠、楊茜堯與囡囡額貼額的照片，而相中的小珍珠亦笑得非常開心。楊茜堯在post中又回憶去年誕女時的狀況並留言說：「一年前，妳呱呱落地，袖珍的身子彷如一粒『小珍珠』，因此，婆婆給妳取了這個名字。轉眼間，妳已經1歲了，爸爸媽媽希望妳身體健康，快樂地成長，擁有幸福美滿的人生，在這溫馨的小派對裏，盛載着無限的祝福和恩典。」至於爸爸羅子溢，則表示自己與楊茜堯的世界因女兒而轉變，亦希望女兒能健康快樂及大個後可「越飛越高」。

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