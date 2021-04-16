樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）早前驚傳與訂婚兩年的前棒球巨星未婚夫A-Rod（Alex Rodriguez）分手，雖然珍妮花與A-Rod事後發聲明否認，但今日二人終於正式宣佈分手兼解除婚約，結束4年情。

聲明中指：「我們發覺我們做朋友較好，也期待會繼續做朋友。我們會繼續工作，在我們合作的業務與計劃中支持對方。我們對對方及他的孩子送上祝福。最後我們要說的是，謝謝每一位善良的言詞與支持。」而籮霸仍然保留對方送給她，價值1,800萬美元（約港幣1.4億）的巨鑽求婚戒指。籮霸與A-Rod於2017年開始交往，A-Rod前年求婚成功，但婚禮卻因武漢肺炎影響一拖再拖，珍妮花早前曾直言不急於結婚，更承認曾接受感情輔導，懷疑兩人出現問題。A-Rod今年2月被爆與真人騷《Southern Charm》女星Madison LeCroy出軌，Madison事後亦默認事實，但就指與A-Rod沒有發生過肉體關係，但就成為二人分手導火線。

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