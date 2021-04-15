蕭若元講過香港電影業已死，又在悼念廖啟智的短片中提到，男演員需要十年磨練才能成形，以現今影視圈環境，難再孕育另一個智叔。不過，有才華的演員，就像野草一樣會在夾縫中生長，近日發覺入行十年的張建聲，就漸漸有老戲骨的功力。

在ViuTV的新劇《無限斜棟有限公司》中，張建聲客串做一個愛玩弄下屬的差佬高層，演繹方法甚為有趣，夠放夠癲，有當年萬梓良的影子。劇中張建聲鬧人不用講粗口，但說話可以好難聽，表情不用歇斯底里，但都可以惡死恐怖。其中有些串人對白，更是絕核抵死，例如有下屬辭職，放低支槍同證件，他就笑笑口說：「拍戲呀𠵱家？辭職打信丫嘛？」乞人憎之餘，令人忍俊不禁。

張建聲首次演出作品是2010年電影《囡囡》，兩年後主演《一路向西》做嫖客令人印象深刻，但真正成為演技派，是2015年於《壹獄壹世界》增肥做獄中惡霸，之後像開竅越演越好，2017年於網劇《反黑》演招積開始受推崇，上年《打天下》做奸詐空手道道場接班人，到《向西聞記》做偷食男，甚至在《性敢中環》扮萬梓良，都越做越有架勢。

近日ViuTV因為MIRROR逐漸成形，以選秀節目成功，不過拍劇仍有待改進，不少故事創新是創新，但略嫌幼嫩，有如學生習作，上次《太平紋身店》設定上環有三不管地帶就令人難以投入。今次《無限斜棟有限公司》以陳卓賢、黃定謙和盧慧敏擔正，講由三個少年組成偵探社遇到的人和事，亦有玩煮飯仔感覺，好彩找來不少重量級演員做配角，除張建聲外，又有葛民輝、太保，葉童及黃光亮等。葛民輝做回拿手的賴皮中產，話自己買樓後昏迷，因為乜都唔做，反而升了幾倍而發達，已經夠晒貼地好玩。

講開先講，無綫雖然在收視及製作方面仍強勢，不過前途悲哀。日前無綫播出首個改革節目《開心大綜藝》就比起對撼的《口罩小姐》娛樂性高，起碼陸永扮圓教授比保錡自戀地以解凍玩足成晚好笑，可惜的是，大家很難忘記無綫的背景，笑完之後只會感到不安。這已經不是一個內地老闆出來指手畫腳，簡單幾句老化落後可以解決。批鬥容易，做實事難。香港人加油。

撰文：翁可人

本欄逢周五刊出

【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。